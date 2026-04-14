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两男爆窃深水埗五金舖被捕 偷走冷气机及铜线等 警元朗回收场起回赃物

突发
更新时间：12:10 2026-04-14 HKT
发布时间：12:10 2026-04-14 HKT

深水埗汝州街一间五金舖，昨日（13）被贼人撬开大门爆窃，偷走一部冷气机、一批铜线及一部手推车。警方翻查闭路电视片段调查，迅速拘捕两名男子，并在元朗一回收场起回失物。

昨日（13日）早上9时43分，警方接获装修工程44岁姓吴男负责人报案，指发现其汝州街150号地下五金舖，大门被打开，有财物失窃。警员到场经初步点算，相信一部约值10,300元的冷气机、一批铜线及一辆手推车被人偷去。

警方经进一步调查，并翻查闭路电视片段，包括「锐眼」计划下安装的闭路电视后，同日分别于旺角塘尾道198A号后巷及大南街190号天台，拘捕两名分别32岁姓关及33岁姓甄男子，他们涉嫌「爆窃」正被扣留调查。警员亦在元朗永宁村一回收场起回案中失物，案件交由深水埗警区刑事调查队第九队跟进。

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