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宏福苑住户收社工灾后相 揭房间凌乱首饰盒翻开 忧失窃报警

突发
更新时间：13:06 2026-04-14 HKT
发布时间：13:06 2026-04-14 HKT

大埔宏福苑居民即将于下周一（20日）起获准上楼执拾前夕，再有住户担心单位遭到爆窃。有宏昌阁住户报称在收到「一户一社工」拍摄的单位照片后，发现照片中显示房间的柜桶被打开，多个装有共约3.5元现金及珠宝的首饰盒一片混乱，担心出现失窃。该住户表示已就事件向警方备案。

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宏昌阁住户展示由一户一社工拍摄的单位照片，显示柜桶被打开，多首饰盒一片混乱。
宏昌阁住户展示由一户一社工拍摄的单位照片，显示柜桶被打开，多首饰盒一片混乱。

涉事居民李小姐，是宏昌阁高层单位的住户。她向传媒反映，指昨日她收到一户一社工拍摄的单位照片，其中一张可见房间内有翻箱倒笼的痕迹，柜桶打开，多个装有现金和珠宝的首饰盒也被翻开。李小姐担心财物被人偷去，包括2.5万现金及一条约值1万多元的颈链。事后她已到警署备案，其后亦获警方再联络，询问她是否同意警方上楼调查。

相关新闻：宏福苑遇窃｜三男工涉盗窃罪提堂 5月4日再讯 有灾民到警署报案

宏福苑早前爆出盗窃案，3名负责加固工程的男工人于宏泰阁单位工作期间，涉嫌盗窃灾民7件约值9万元的首饰，被警方拘捕。3人已被被暂控一项「盗窃」罪，案件已于沙田裁判法院提堂，押后至5月4日在粉岭裁判法院再讯。

警方事后加强4项保安措施，包括加强人手在附近一带加强管控；工人上楼前会需放低个人财物，首饰、手表及现金等须放置在储物柜，不准带多于500元现金上楼。而工人入屋前，警方会先记录单位有无明显财物并作纪录；巩固工程进行期间，警员亦会在单位内驻守。警方在工人离开时会进行搜身，并以金属探测器协助，确保他们不会带走任何物件。

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