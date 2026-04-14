尖沙咀公司女行政总裁疑穿柜桶底 偷公司4300万巨款涉盗窃被捕
更新时间：04:50 2026-04-14 HKT
发布时间：04:50 2026-04-14 HKT
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尖沙咀发生巨额盗窃案。昨日（13日）傍晚6时42分，警方接获35岁姓黄男子报案，指怀疑公司一名女CEO(行政总裁)盗取其公司的款项，涉及款项约4300万港元。
消息称，报案的黄姓男子为一间财富管理有限公司的股东，他聘用姓何（53岁）女子为公司的行政总裁， 管理公司一切业务包括公司银行的帐户。
据悉，黄男自今年初发现公司帐户内资金不足，引至员工薪金及客户佣金支付一直延迟，经查核揭发公司的银行户口约港币4000万元未经授权转入何女的户口。其后黄男向何女查问转帐事宜。有人直认不讳取去公司款项。
黄男于是报警求助，案件由湾仔警区刑事调查队第六队接手调查，拘捕姓何女子涉嫌「盗窃」，现正被扣留调查。案件稍后将转交油尖警区刑事调查队第三队跟进。
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