36岁无业男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」 氹至少4未成年少女性交再呃逾万元

一名无业男子分别饰演两角，诈骗至少4名援交少女从而「又食又拎」，先在网上社交平台假扮女淫媒，游说未成年少女援交，再以嫖客身份现身，与涉案少女分别在宾馆及酒店等地方性交。事后他未有向援交少女付款，甚至以不同籍口要求对方支付逾万元保证金。警方指被捕的36岁男子以「网上性诱识」的手法犯案，利用网络隐蔽性，隐藏自己真实身份，有计划地接近受害少女实施性剥削，甚至无耻地骗取受害少女金钱。

警方早时接获一名15岁少女报案，她声称在一个网上社交平台上结识一名以女性英文名及头像开设帐号的「援交中介」，对方以港币3至10万元报酬诱使少女提供援交服务。少女因无知堕入陷阱，并按指示于两间分别位于元朗及天水围的宾馆及酒店，与同一名男嫖客在4月初的5日内先后发生3次性行为，其后骗徒并无向她支付任何报酬，更以不同籍口，例如需要支付保证金及嫖客未过数等问题，向少女索取金钱。受害少女不虞有诈，根据骗徒指示将港币1.3万元存入骗徒提供的收款户口，其后她意识自己误堕骗局，立即报案求助。

元朗警区刑事总督察张晋堂交代案件。黄文威摄

警方高度关注事件，案件随即交由元朗警区重案组第一队调查，经过翻查大量闭路电视片段及情报分析，迅速锁定案中男嫖客身份，并在上周六（11日）于元朗区拘捕一名36岁本地男子，涉嫌「以虚假借口促致他人作非法的性行为」、「与年龄在16岁以下的女童非法性交」及「以欺骗手段取得财产」等罪，他报称无业。

警方经深入调查，相信该名被捕男子在案件中自编自导自演，既是案中假扮援交中介的骗徒，亦是嫖客。他假扮一名女援交中介，籍此降低受害人戒心，其后透过社交平台向少女讹称介绍援交工作。被捕男子更会特意警告少女，不能与嫖客交换任何联络资料，并表示有关报酬将会在事后由援交中介支付，其后再以嫖客身份与少女发生性行为。

同时，警方亦发现被捕男子以相同手法，分别于去年10月至11月期间，诱使最少3名年龄介乎16至17岁的未成年少女提供性服务，并骗取至少港币2万元。警方不排除有其他人受骗，呼吁任何怀疑自己曾以相同手法受骗的市民，可致电6074 6806与元朗警区重案组第一队联络以提供相关资料。被捕男子现正被警方拘留调查，将会被暂控相关罪名，并于明日（14日）早上在屯门裁判法院提堂。

元朗警区刑事总督察张晋堂指被捕男子以「网上性诱识」的手法犯案，利用网络的隐蔽性，隐藏自己的真实身份，有计划地接近受害少女实施性剥削，更无耻地骗取受害少女金钱。警方提醒所有年青人应洁身自爱，亦不要轻易误信网上同类所谓援交或Part-time girlfriend（兼职女友）资讯，令自己受伤害。警方亦提醒家长和教师提高警觉，教育孩子识别网络风险，避免儿童受到不必要的伤害。

警方见记者交代案情。黄文威摄