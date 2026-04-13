长沙湾纸扎舖遇窃失衣包 40岁长发女落网 据悉邻近清明节为祭祖犯案

长沙湾青山道一间纸扎舖日前遇窃，一名长发女子将门外多包纸扎品及衣包偷走，令人诧异。警方翻查大量闭路电视片段后锁定目标女子身份，今日（13日）下午在深水埗区以涉嫌「盗窃」将该名40岁姓林女子拘捕。据了解，有人指近期邻近清明节，偷衣包是为了拜祭祖先，已将偷来的衣包烧给先人。

网上早前流传一段长1分04秒的片段，片中女子长发，穿白色短衫和黑长裤，她趁纸扎舖未开门时，从门顶搬下三袋衣包，然后施施然离去。另一片段显示，贼人于凌晨已偷衣包，其间用力过猛，扯爆衣包，纸扎品如仙女散花掉落满地。

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纸扎舖的店主陈先生指舖头开业十多年，过去曾有长者偷香，他警告后均不追究。另外，纸扎舖的职员表示，不明白对方犯案的目的，直言以后收舖都会把门口纸扎品搬回舖内，以策安全。

警方指留意到网上流传一片段，片中一名女子怀疑盗取一批放置于深水埗青山道一间店铺前的衣包。深水埗警区刑事调查队第一队接手调查事件，并于翻查大量闭路电视片段后锁定一名40岁姓林本地女子，今日下午在深水埗区以涉嫌「盗窃」将其拘捕，她现正被扣留调查。警方调查相信，被捕女子涉嫌在4月6日凌晨时份偷去该批衣包，约值400元，其后逃去。

消息指，纸扎舖在关门前未有将衣包收入舖内，直到负责人翌日早上返回店内，始知挂在门顶的4个衣包不翼而飞，约值400元，其后翻查闭路电视片段，始知女子在凌晨零时及清晨6时到场偷衣包。警方深入调查及在「锐眼计划」的协助下，火速锁定犯人身份，并在今日于长沙湾元州邨将她拘捕。据了解，有人指近期邻近清明节，偷衣包是为了拜祭祖先，已将偷来的衣包烧给先人。