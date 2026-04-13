海关截查深圳湾出境货车 检逾700只濒危活龟活蜥

​香港海关于4月8日在深圳湾管制站侦破一宗涉嫌利用中型货车走私怀疑濒危物种的案件，分别检获106只活龟及654只活蜥蜴，均怀疑属受管制濒危物种，估计市值约58万元。

海关当日根据风险评估，在深圳湾管制站截查一辆出境中型货车。经X光检验后，海关人员发现车底部分的影像有异，并在货斗底架内发现26个黑色袋，经检查后在袋内发现该批怀疑受管制属濒危物种活龟及活蜥蜴。44岁男司机其后被捕，现正保释候查。

走私属严重罪行，根据《进出口条例》，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法，一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。海关强调，会继续透过风险评估和情报分析严厉执法，打撃跨境走私活动。