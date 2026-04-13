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珍惜生命｜黄大仙慈乐邨男保安疑财困 空置单位内烧炭亡

突发
更新时间：09:02 2026-04-13 HKT
发布时间：09:02 2026-04-13 HKT

今日（13日）凌晨4时25分，黄大仙慈乐邨一名41岁姓吕男保安员怀疑企图自杀，其家人报案求助。警方到场后，发现吕男倒卧于乐祥楼一空置单位的厨房内，已当场死亡，旁边有一盘烧过的炭。

警方没有检获遗书，经调查后知悉事主生前患有情绪病，且近日受金钱问题困扰，其死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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