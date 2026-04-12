东涌城巴车长猝逝 妻儿顿失所依 遗孀：唔知点算？

东涌城巴回厂途中失控出事，42岁车长送院抢救无效。据了解，死者与妻子育有一名9岁儿子，他是家庭经济支柱，遽然离世，妻儿顿失所依，徬徨无助，泣问：「唔知点算？ 」

死者姓王（42岁），与家人居住东涌区。据悉，死者与妻子相识于微时，婚后王妻相夫教子，全职主妇，家庭开支由死者负责，3年前，死者由货车司机转为城巴司机，他身体壮健，一直没大问题，但近日曾声称头痛，服过止痛药。

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事发于昨（11日）晚上10时许，一辆准备回厂的城巴驶至松仁路时，突然失控冲上行人路，撞向巴士站及花槽。42岁姓王男司机一度被困车内，昏迷不醒，救援人员接报到场将其救出，并即场进行急救，其后送往北大屿山医院治理，惟经抢救后证实不治。