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打劫东亚银行｜51岁内地男被控两罪 周一提堂

突发
更新时间：14:53 2026-04-12 HKT
发布时间：14:53 2026-04-12 HKT

上周五（10日）东亚银行湾仔分行遭独行贼持械行劫，掠走3.5万元，警方迅速在案发后一个半小时内拘捕疑犯。涉案的51岁姓崔男子，已被暂控一项「行劫」罪及一项「管有仿制枪械」罪，案件将于明日（13日）上午在东区裁判法院提堂。

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事发于上周五中午12时20分，警方接获报案，指一名男子手持一支仿制枪械闯入湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心分行，指吓职员声称打劫，之后拿出锤仔击碎柜位的胶片。职员大惊下交出3.5万元现金，贼人得手后骑单车逃离现场，事件中无人受伤。警方其后翻查「锐眼」计划下大量闭路电视片段和情报分析，在案发后一个半小时内，于环翠商场一餐厅外将贼人拘捕，检获气枪及锤仔并起回赃款，亦在金钟海富中心发现涉案单车。 

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