海外衣物包裹藏$1000万「K仔」来港 无业男工厦单位拆货被捕

警方毒品调查科于前日（10日）进行反毒品行动，突击搜查深水埗一工厦单位，检获约25公斤俗称「K仔」的氯胺酮，市值约1,000万元，并以涉嫌「贩运危险药物」罪名，拘捕一名33岁本地男子。

警方检获的毒品。

警方毒品调查科行动组高级督察陈源勋。

前日下午，毒品调查科探员突击搜查涉事的深水埗工厦单位，并在单位内制服一名本地男子，相信当时有人正对一批由外国寄到本港、装有衣物的货品，拿取藏于其中的氯胺酮，之后会分发该批毒品以供应本地市场。

行动中警方检获约25公斤氯胺酮，成功阻截该批毒品流入市场。案中被捕的33岁男子姓林，他报称无业，正被扣留调查，稍后将被检控一项「贩运危险药物」罪，案件将于明早（13日）在西九龙裁判法院提堂。