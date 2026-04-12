珍惜生命｜柴湾道16岁少女行人天桥堕下 当场不治

今日（12日）清晨5时许，警方接获报案，指一名女子怀疑从柴湾道一条行人天桥堕下，倒卧在柴湾道回旋处花园内，昏迷不醒。救援人员赶至现场，证实该名16岁少女当场不治。

警方在现场没有检获遗书，经调查后相信女事主因学业问题不开心，且受情绪病因扰，死因有待验尸后确定。

天桥遗下一对拖鞋。黎志伟摄

警员封锁天桥范围。

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