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珍惜生命｜柴湾道16岁少女行人天桥堕下 当场不治

突发
更新时间：07:28 2026-04-12 HKT
发布时间：07:28 2026-04-12 HKT

今日（12日）清晨5时许，警方接获报案，指一名女子怀疑从柴湾道一条行人天桥堕下，倒卧在柴湾道回旋处花园内，昏迷不醒。救援人员赶至现场，证实该名16岁少女当场不治。

警方在现场没有检获遗书，经调查后相信女事主因学业问题不开心，且受情绪病因扰，死因有待验尸后确定。

天桥遗下一对拖鞋。黎志伟摄
天桥遗下一对拖鞋。黎志伟摄
警员封锁天桥范围。
警员封锁天桥范围。

 

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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