Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜柴湾道女子行人天桥堕下 当场不治

突发
更新时间：07:28 2026-04-12 HKT
发布时间：07:28 2026-04-12 HKT

今日（12日）清晨5时许，警方接获报案，指一名女子怀疑从柴湾道一条行人天桥高处堕下，倒卧在柴湾道回旋处花园内，昏迷不醒。救援人员赶至现场，证实该名20余岁女子当场不治。警方在现场没有检获遗书，正调查事件原因。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新
01:32
伊朗局势｜美伊第三轮谈判结束 伊媒称双方仍存严重分歧 特朗普：若中国向伊运送武器将面临「大问题」｜持续更新
即时国际
1小时前
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
15小时前
东涌城巴回厂途中失控铲上行人路 司机被困车内 送院不治
突发
8小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
2026-04-11 06:00 HKT
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
2026-04-11 08:00 HKT
乘风2026丨传陈凯琳酬劳仅28万？人气上升被封「迪丽热巴2.0」 网民威胁若现一情况会罢睇
乘风2026丨传陈凯琳酬劳仅28万？人气上升被封「迪丽热巴2.0」 网民威胁若现一情况会罢睇
影视圈
13小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
16小时前
港男指「北上车费好贵」惹热议！一来一回要$100？网民拆解1原因预咗贵 教路多条$40悭钱路线
港男指「北上车费好贵」惹热议！一来一回要$100？网民拆解1原因预咗贵 教路多条$40悭钱路线
旅游
14小时前