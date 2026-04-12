珍惜生命｜柴湾道女子行人天桥堕下 当场不治
更新时间：07:28 2026-04-12 HKT
发布时间：07:28 2026-04-12 HKT
发布时间：07:28 2026-04-12 HKT
今日（12日）清晨5时许，警方接获报案，指一名女子怀疑从柴湾道一条行人天桥高处堕下，倒卧在柴湾道回旋处花园内，昏迷不醒。救援人员赶至现场，证实该名20余岁女子当场不治。警方在现场没有检获遗书，正调查事件原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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