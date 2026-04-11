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港女堕网上求职骗局失400万 应征行政文员竟变不停借贷

突发
更新时间：16:45 2026-04-11 HKT
发布时间：16:45 2026-04-11 HKT

求职诈骗愈趋严重。警方表示过去两周共接获超过60宗网上求职骗案，骗款超过1,600万港元，其中涉及最高损失金额的案件中，受害人为本地女子，损失400万港元。

女事主早前在多个网上招聘平台递交个人履历，其后收到自称为招聘公司的WhatsApp讯息，表示聘请行政文员。骗徒称其公司从事名表买卖，并指示受害人整理各大网站名表价钱。完成后，骗徒却表示要待做好所有工作才会一并缴付薪金。

约一个月后，骗徒称公司户口被冻结，并要求受害人到多间财务公司及银行借贷以先支付货款。骗徒讹称公司事后会协助受害人取消借贷纪录。受害人不虞有诈，在多间财务机构贷款共$400万港元，并将款项存入多个银行帐户，至后来无法领取薪金，方知受骗。
 

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