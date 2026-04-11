天眼直击｜男子讲电话徘徊食肆　疑扮外卖员「顺手牵羊」偷饭盒

网上流传多段闭路电视片段，显示一名年轻男子疑似假扮外卖员，在食肆门外徘徊观察后，趁店员不察盗走一份已打包的外送饭盒。涉事小店事后在社交平台发布影片，并以幽默却带讽刺的笔触发文，指对方若有需要可申请综援，更直言：「我哋只不过系一间小店，无咁多羊可以畀人牵。」

「天眼」直击三部曲 假扮接听电话掩饰

根据流传的三段「天眼」影片，事件发生于2026年4月2日晚上约8时28分。首段影片见一名身穿深色上衣、黑长裤及手持电话的20多岁男子，在食肆门外徘徊，期间不断把电话贴近耳边，疑似在接听电话。

第二段影片见该男子步入店内，目标明确地查看摆放在门口位置、已打包好的外送食物。第三段影片更拍到，当一名身穿红衣的正式外卖员取走两袋食物后，该男子随即故技重施，一边假装听电话一边步入店内，指一指其中一袋饭盒后便将其带走，整个过程动作自然，企图瞒天过海。

店主发文讽刺：若有需要应申请综援

涉事食肆事后将片段匿名上载至网络，并配上感言。店主语带讥讽地表示，相信该男子并非贪心，否则应去偷钱或贵重物品，而非只偷走一盒「维持一日生命」的饭。贴文提到：「其实呢位先生大可以不必要咁做，你应该去申请综援。」

店主最后更补充指，虽然欢迎「有需要」的人过来顺手牵羊，但希望其他人自重，强调小店经营不易。贴文未有透露食肆具体地点，亦未提及是否已报警处理。