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西营盘九旬妇用膳期间晕倒 送院抢救亡  本周内第三宗

突发
更新时间：04:13 2026-04-11 HKT
发布时间：04:13 2026-04-11 HKT

周五（10日）晚上约7时47分，警方接获报案，指一名98岁老妇于西营盘德辅道西208号一唐楼单位内吃晚饭期间，突然陷入昏迷。

救援人员赶抵现场，立即将老妇送往玛丽医院抢救。惜延至晚上8时29分，事主被证实伤重不治。警方随后展开初步调查，相信老妇是在进食期间突然晕倒，但初步相信死因并非原先怀疑的进食鲠喉所致，具体死因仍有待进一步验尸确定。

本港近日已发生4宗长者进食期间鲠喉的意外，当中连同本宗个案在内，共有3人不幸离世。其中包括4月5日早上，一名88岁老翁在筲箕湾中心家中食烧卖时，怀疑鲠喉晕倒，其子报警将他送院，延至4月6日凌晨1时40分不治； 以及4月6日中午，一名77岁老妇在沙田新城市广场一间台式火锅餐厅打边炉，亦怀疑鲠喉晕倒，被送往沙田威尔斯亲王医院抢救后，证实不治。

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