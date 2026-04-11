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澳门｜港男涉醉驾撞车逃逸　躲酒店厕所被擒　拒酒精测试罪加一等

突发
更新时间：03:57 2026-04-11 HKT
发布时间：03:57 2026-04-11 HKT

一名香港男子涉嫌于澳门驾车失事后不顾而去，最终被当地警方于酒店洗手间内截获。被捕男子当时身上带有浓烈酒气，却拒绝接受酒精测试。治安警察局经调查后，已将其移送检察院侦办。

撞车后强行倒车逃离　警员酒店洗手间擒获嫌犯

事发于上周六（4日）晚上，澳门治安警察局接报指，霍英东博士大马路发生交通意外。一名重型汽车司机表示，驶经该处时，左侧让先路口突然有一辆轻型货车冲出并撞及其车身。肇事车辆事后并未停车处理，反而迅速倒车逃离现场。

警方随后在意外现场附近发现一辆车头受损、引擎仍然启动的轻型汽车，惟车内空无一人。人员随即展开搜查，最终在附近一间酒店大堂的洗手间内，截获一名身上带有强烈酒气的男子。

涉案男子为一名40多岁的香港居民。调查期间，尽管嫌犯满身酒气，但他坚决拒绝配合进行呼气酒精测试。

治安警察局表示，该名男子在交汇处未有让先而引致意外，已触犯《道路交通法》中的「一般原则」。此外，他在事故后逃避处理，涉嫌触犯「逃避责任」罪；而拒绝酒精测试的行为则涉嫌触犯《刑法典》中的「违令」罪。目前，全案已移送检察院侦办。

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