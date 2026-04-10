九龙湾电单车自炒 铁骑士抛飞撞灯柱亡 跌落对面行车线遗大滩血迹

九龙湾发生严重交通意外。今日（10日）晚上10时许，一辆电单车沿伟业街天桥往旺角方向行驶，其间疑失控自炒撞壆，30多岁的铁骑士人仰车翻，飞弹对面线倒卧地上，昏迷不醒。现场遗下大滩血迹，救援人员到场将他送往联合医院抢救，最终证实不治。警方正调查意外。

据了解，事主当时与朋友游车河，驶至伟业街天桥一弯位时失控撞壆，事主随即被抛飞撞向灯柱，之后再跌落对面行车线，而电单车则遗留在路面。同行的朋友驶经现场，只见到电单车而不见事主，始知他倒卧对面线。事后，车主的朋友将电单车推落观塘道等待警方到场。