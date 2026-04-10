打劫东亚银行｜51岁男贼持行街纸 警检气枪锤仔起回所有赃款

东亚银行湾仔分行今日（10日）遭独行贼持械行劫，掠走3.5万元，警方在案发后一个半小时内于柴湾环翠商场拘捕疑犯。湾仔警区助理指挥官（刑事）林建达警司表示，被捕男子是一名51岁华人，持行街纸，报称无业。警方检获气枪及锤仔，并起回3.5万元赃款，正调查其犯案动机及案发前是否有踩线。

警方指事件发生于中午12时20分，警方接获报案，指一名男子手持一支仿制枪械闯入湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心分行，并指吓职员声称打劫，之后拿出锤仔击碎柜位的胶片。职员大惊下交出3.5万元现金，贼人得手后骑单车逃离现场，事件中无人受伤。警方其后翻查「锐眼」计划下的大量闭路电视片段和情报分析，得知贼人踩单车至900米外的金钟港铁站，之后再转港铁往柴湾方向逃去。

湾仔警区刑事部联同反恐特勤队及港岛冲锋队，立即前往柴湾进行大搜捕，并在案发后一个半小时内，于环翠商场一餐厅外将贼人拘捕。警方在贼人身上搜出赃款、一支气枪及锤仔，相信与案有关，并在金钟海富中心发现涉案单车。

被捕男子51岁，持行街纸，报称无业，现正被扣留调查，警方相信他单独犯案，未有其他人涉案，与银行的职员并不认识，正调查贼人的犯案动机、犯案前是否有踩线及气枪的来源。据了解，被捕男子为内地男，从2024年尾来港，未有在港工作，可操广东话。

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警方指今次能够迅速破案，成功的关键有赖警方的「锐眼」 计划。警方致力打击罪案，务求透过安装闭路电视，提升预防及侦查罪案的能力，提升整体地区治安水平，亦致力推行数字化方案，以提高工作效率和服务水平。

天眼片段曝光：