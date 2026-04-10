打劫东亚银行｜被捕51岁男子为持行街纸华人 报称无业

东亚银行湾仔分行今日（10日）遭独行贼持械行劫，掠走3.5万元，警方在案发后一个半小时内于柴湾环翠商场拘捕疑犯。湾仔警区助理指挥官（刑事）警司林建达表示，被捕男子是一名51岁华人，持行街纸，报称无业。警方检获气枪及锤仔，并起回3.5万元赃款，正调查其犯案动机。

事件发生于中午12时许，警方接获报案，指一名男子持手枪物体及锤仔闯入湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心分行，声称打劫，职员大惊下交出3.5万元现金，贼人得手后骑单车逃离现场，至900米外的金钟地铁站，弃车逃走。警方展开追捕，在环翠商场二楼伤厕附近截停疑犯，身上发现该手抢及一个锤仔，案件由湾仔警区重案组第1队跟进。

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天眼片段曝光：

网上流传一段长约两分钟的影片，片中所见一名女客人带同文件处理银行事务，穿红衣外套的女职员正提供服务，一切如常，未几身穿黑色外套、戴鸭舌帽及口罩的男子闯进，拔出一枝疑似手抢，左手手持一个锤仔，指吓女职员，气氛骤变，女客人大惊走避，女职员吓得蹲低避开手枪。贼人随即递上一张纸条，似是声明打劫，并枪指大堂各人，像是命令别轻举妄动，其后一名男职员走近，相对镇定，依吩咐把3.6万元现金放进胶袋内，然后交予对方，贼人得手后转身逃去，片段结束。