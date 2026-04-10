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有片│大围杂物店忘收起货物一晚 两贪心妇狂擸

突发
更新时间：20:01 2026-04-10 HKT
发布时间：20:01 2026-04-10 HKT

路不拾遗，夜不闭户，可能只是乌托邦的理想。在香港，贪心的人不少。大围某街市一间杂货店，收工时忘记将店外的货架用帆布围封，摆放架上的零食在无遮无掩下，被两名妇人先后擸走，店主事后翻查闭路电视揭发人性的贪念，于是报警，警方调查后拘捕涉案人士。

据了解，店主损失约300元货物，包括瓜子和零食，该店开业约十年，一直做街坊生意。事发于前日早上，杂货店未开门，因收舖时，店主忘了用帆布遮掩货架，货物暴露于店前，其间一名穿红衫的女街坊行经发现，贪念顿起，擸了多包货物后意犹未尽，找来一个蓝色胶桶「扫货」，最终满载而归。

其后，一名戴眼镜的女街坊走近，发现货架上的货物，左右扫视一下后，擸走7包货物，经过二人的「关注」，货架上几乎变得空空。

店主事后在网上写道：「收工唔记得围返张帆布，细架啲货比人偷得七七八八」，网民则说：「其实实在系要报警，佢地偷惯就烦」、 「你就算之后围咗都已经通咗天，都要放反去」。

 

 

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