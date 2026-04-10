入境处一连7日反黑工 搜餐厅、货仓及按摩店 拘15男女包括3雇主
更新时间：18:58 2026-04-10 HKT
发布时间：18:58 2026-04-10 HKT
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入境处于4月2日至4月9日在全港多区展开反非法劳工行动，包括「曙光行动」及联同香港警务处执行的「冠军行动」。行动中，调查人员搜查多个目标地点，包括餐厅、货仓及按摩店等，共拘捕12名怀疑非法劳工及3名涉嫌聘用非法劳工的雇主。
被捕的怀疑非法劳工为6男6女，年龄介乎33至56岁，当中1男1女持有不允许雇佣工作的担保书（俗称「行街纸」）。因涉嫌聘用非法劳工被捕的雇主为2男1女，年龄介乎34至46岁。有关涉嫌聘用上述非法劳工的雇主的调查仍然在进行中，不排除有更多人被捕。
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