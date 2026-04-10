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珍惜生命│铜锣湾女子天台企跳 消防气垫戒备

突发
更新时间：14:55 2026-04-10 HKT
发布时间：14:55 2026-04-10 HKT

今（10日）午2时许 ， 一名女子潜登铜锣湾怡和街香港大厦天台企跳， 街坊发现报警，消防员到场铺气垫戒备，警方谈判专家到场劝阻，受事故影响，现场交通受阻。

消防开气垫戒备。fb：我们都是跑马地长大的
消防开气垫戒备。fb：我们都是跑马地长大的
女子危站天台企跳。fb：我们都是跑马地长大的
女子危站天台企跳。fb：我们都是跑马地长大的

因应怡和街东行发生突发事故，现时上址封闭，城巴部分路线班次需改道行驶，包括：城巴路线：2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 23, 23B, 38, 72, 72A, 77, 103, 112, 116, 170, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 930X, 952, 962X

城巴机场快线： A11

观光城巴路线： H1

乘客请参阅城巴网站及手机应用程式，以获取相关路线的最新资讯。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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