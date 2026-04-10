珍惜生命│铜锣湾女子天台企跳 消防气垫戒备
更新时间：14:55 2026-04-10 HKT
发布时间：14:55 2026-04-10 HKT
发布时间：14:55 2026-04-10 HKT
今（10日）午2时许 ， 一名女子潜登铜锣湾怡和街香港大厦天台企跳， 街坊发现报警，消防员到场铺气垫戒备，警方谈判专家到场劝阻，受事故影响，现场交通受阻。
因应怡和街东行发生突发事故，现时上址封闭，城巴部分路线班次需改道行驶，包括：城巴路线：2A, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 23, 23B, 38, 72, 72A, 77, 103, 112, 116, 170, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 930X, 952, 962X
城巴机场快线： A11
观光城巴路线： H1
乘客请参阅城巴网站及手机应用程式，以获取相关路线的最新资讯。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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