珍惜生命│沙田36岁男子住所留遗书烧炭亡 疑陷财困轻生
更新时间：08:12 2026-04-10 HKT
发布时间：08:12 2026-04-10 HKT
发布时间：08:12 2026-04-10 HKT
沙田文礼路发生烧炭自杀案。周四（9日）晚上9时19分，警方接获一名女子报案，指其36岁姓蔡儿子在文礼路49号文礼阁一单位内怀疑自杀。
救援人员赶赴现场，发现事主倒卧在单位其中一间睡房内，身旁有一盆烧过的炭。医护人员经检查后，证实事主已当场身亡。其死因有待验尸后确定。警方在案发现场检获遗书，经初步调查，得知事主受债务困扰，无力偿还。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
2026-04-09 07:30 HKT
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
2026-04-08 15:32 HKT