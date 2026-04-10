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珍惜生命│沙田36岁男子住所留遗书烧炭亡　疑陷财困轻生

突发
更新时间：08:12 2026-04-10 HKT
发布时间：08:12 2026-04-10 HKT

沙田文礼路发生烧炭自杀案。周四（9日）晚上9时19分，警方接获一名女子报案，指其36岁姓蔡儿子在文礼路49号文礼阁一单位内怀疑自杀。

救援人员赶赴现场，发现事主倒卧在单位其中一间睡房内，身旁有一盆烧过的炭。医护人员经检查后，证实事主已当场身亡。其死因有待验尸后确定。警方在案发现场检获遗书，经初步调查，得知事主受债务困扰，无力偿还。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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