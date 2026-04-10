有片｜柴湾乐轩台「夹公仔机」店遭淋红油　口罩男边手机自拍边犯案

柴湾发生店舖刑事毁坏案。今日（10日）清晨近5时，位于乐轩台的一间「夹公仔机」店舖，遭一名神秘男子闯入淋泼红油。店主透过闭路电视发现事件后报警，惟警员到场时疑犯已逃去无踪。警方正调查其犯案动机。

过程仅数秒 疑犯左手持手机拍摄纪录

根据店内闭路电视画面显示，事发时一名戴鸭嘴帽、黑色口罩及身穿深色风褛的男子，突然闯入店内。他右手持有一个盛载红油的胶樽，迅速向店内多部夹公仔机及地面淋泼，随后将胶樽弃置现场并转身逃离。

值得注意的是，疑犯在行凶期间，左手一直拿着手机进行拍摄，整个过程仅持续数秒，动作熟练，疑似是为了向幕后指使者交代或作纪录。

苦主出资16万创业 事先未接恐吓

据悉，受害店舖开业仅约3个月，由一名青年独资经营，创业成本约16万港元。负责人向警方表示，店舖此前从未收过任何恐吓或勒索，亦未与人结怨，对于店舖突然被针对感到莫名其妙。

案发后，店内多部机器及地面留下触目惊心的红油渍，地面、墙壁和夹公仔机的表面大部分都被红油渍染上。警方已将案件列作「刑事毁坏」，正全力追缉该名戴帽男子的下落。