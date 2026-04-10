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有片｜青衣运输车竟路上「卸货」 私家车惊险滑落 网民：测试避震？

突发
更新时间：03:14 2026-04-10 HKT
发布时间：03:14 2026-04-10 HKT

网上疯传一段车Cam片段，显示今日（9日）下午约4时许，一辆载有两部私家车的双层运输车，行经青衣西草湾道、近九巴车厂对开时发生罕见事故。当运输车在行驶途中收慢再加速时，下层装载的一辆私家车疑因未妥善固定，突然向后缓缓滑落，幸后车及早察觉，未有造成意外。

新车滑落横亘路中　网民：「低级错误」

从片段可见，涉事私家车向后滑离平台后，在路面摇晃数下最终停在马路中心，场面极其惊险。片段引起网民热烈讨论，不少人为车主感到不幸，直言「大X获啦，赔餐死」、「边个做车主就惨」。亦有网民针对运输安全提出质疑，斥责司机犯下「低级错误」，质疑当时未有「绑飞机带」固定车轮，才导致车辆滑出。

部分网民则以嘲讽口吻留言，笑称「先生你跌咗嘢」、「送货地点啱，司机冇错」、「测试避震」、「新车落地！」等。

网上疯传一段车Cam片段，显示今日（9日）下午约4时许，一辆载有两部私家车的双层运输车，行经青衣西草湾道、近九巴车厂对开时发生罕见事故。
网上疯传一段车Cam片段，显示今日（9日）下午约4时许，一辆载有两部私家车的双层运输车，行经青衣西草湾道、近九巴车厂对开时发生罕见事故。
运输车在行驶途中收慢再加速时，下层装载的一辆私家车疑因未妥善固定，突然向后缓缓滑落。
运输车在行驶途中收慢再加速时，下层装载的一辆私家车疑因未妥善固定，突然向后缓缓滑落。
有网民质疑当时未有「绑飞机带」固定车轮，才导致车辆滑出。
有网民质疑当时未有「绑飞机带」固定车轮，才导致车辆滑出。
幸后车及早察觉，未有造成意外。
幸后车及早察觉，未有造成意外。

最高可罚万元监禁半年　司机负载货物须妥善固定

根据本港法律，此类负载物滑落事故涉及严重的交通违规。按《道路交通（交通管制）规例》（第374G章），司机有责任确保车上货物已妥善固定及覆盖，不得对其他公众人士构成危险。

若司机未能确保负载物稳固地安置在车辆上，一经定罪，最高可被判处罚款$10,000及监禁6个月。警方正了解事件，暂未接获相关交通意外报告。

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