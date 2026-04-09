屯门的士过斑马线无收油险撞男童 网民：1秒之间和死神擦身而过｜有片

网上流传一段车cam影片，片中见到屯门有一辆的士驶至斑马线时未有收油反而直冲，几乎撞到一名横过马路的男童，非常惊险。片主指「𡃁仔要还神，1秒之间和死神擦身而过」，另有网民认为的士司机的行为属危险驾驶。

片段左下方显示事发时间为今日（9日）晚上7时01分，事发地点为屯门蝴蝶邨。片中所见，涉事的市区的士车速不算太快，惟驶至斑马线时，竟未有收油反而打算直冲，刚巧一名男童从右边跑出，的士司机见状立即将车煞停，才未有酿成意外。其间Cam车上传来一把女声，高呼：「哗！黐线！」

片段惹来多名网民热烈讨论，片主指「𡃁仔要还神，1秒之间和死神擦身而过」，另有网民认为的士司机的行为属危险驾驶，「呢啲唔举报简直系对唔住全香港人」、「咁样系蓄意谋杀！」、「迟早会有受害者」、「呢条邨有好多司机见斑马线都唔停车」。

