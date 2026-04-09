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将军澳东港城惊现「枪手」 冷气机遭BB弹射击满布弹窿

突发
更新时间：21:37 2026-04-09 HKT
发布时间：21:37 2026-04-09 HKT

将军澳东港城有住户的冷气机疑遭BB弹「乱枪扫射」。近日东港城的管理处贴出告示，指东港城第三座一中层单位的冷气机，其背面满布BB弹孔痕迹，其后又在近二座的花槽位置发现怀疑BB弹。通告提到，有关行为损坏住户物件，更对途经人士构成危险，已就事件报警备案，呼吁住户遇到同类事件，立即通知保安及求助警方。

警方指4月2日中午12时接获报案，指东港城三座中层一单位的冷气机疑被不明物体毁坏，警方到场调查，暂时将案件列作「财物损毁」处理，无人被捕。

有居民认为事件非常过份，必需认为看待事件，「不管是什么人做，为什么做，都系非常危险的自私行为，家长们，真系要认真看待这件，避免伤人害己」、「有点过份了」、「开得枪下次对生物开」、「有人玩气枪?」。

东港城的管理处贴出告示，指第三座一中层单位的冷气机，其背面满布BB弹孔痕迹。fb「将军澳主场」Yvonne Cheng图片
东港城的管理处贴出告示，指第三座一中层单位的冷气机，其背面满布BB弹孔痕迹。fb「将军澳主场」Yvonne Cheng图片
东港城的管理处贴出告示，指第三座一中层单位的冷气机，其背面满布BB弹孔痕迹。fb「将军澳主场」Yvonne Cheng图片
东港城的管理处贴出告示，指第三座一中层单位的冷气机，其背面满布BB弹孔痕迹。fb「将军澳主场」Yvonne Cheng图片

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