26岁南亚汉被捕 涉驾电单车闯大帽山径「刨山」

一名自称是旅游部落客的巴基斯坦裔男子上月在社交平台发布影片，片段中见到他著拖鞋驾驶电单车，分别在日间及夜晚，闯入大帽山郊野公园山径。警方表示，今日（9日）人员根据香港法例第208A章《郊野公园及特别地区规例》第4条，检控一名26岁持香港身份证的巴基斯坦男司机，涉嫌「未经许可在郊野公园内驾驶车辆」，事件中无人受伤。

片段早前在社交平台疯传，但未有表明确实事发时间，涉事男子亦将自己电单车的车牌打格处理。片中见到男子驾驶电单车穿越山林，又近距离驾驶过营地。经过崎岖地形时，车轮不时空转「刨山」。有网民抨击该名铁骑士不遵守郊野公园规则，亦有人认为他涉嫌危险驾驶。渔护署其后回复查询时，表示已派员巡查有关地点及会加强巡逻。

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警方今日指留意到近日网上流传一段短片，显示一名男子怀疑于3月20日在未经许可下于大帽山郊野公园范围驾驶一辆电单车。新界南总区交通部人员主动就案件展开调查。经深入调查后，人员今日根据香港法例第208A章《郊野公园及特别地区规例》第4条，检控一名26岁巴基斯坦男司机，涉嫌「未经许可在郊野公园内驾驶车辆」。事件中无人受伤。

警方又表示根据香港法例，任何人未经许可不得将车辆或单车带进郊野公园或特别地区，或在郊野公园或特别地区内驾驶、使用或管有车辆或单车，最高可被判监禁3个月及罚款2000元。