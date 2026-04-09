深水埗吐痰男不满被票控 发难推跌食环 署方：绝不接受前线人员被侮辱

深水埗一名中年男子昨日（8日）疑不满因随地吐痰被食环署人员截查，竟发难推跌一名男职员，之后趁乱逃去。食环署就事件回复《星岛头条》表示，案件现正交由警方调查，强调前线人员在执行职务时受到侮辱、恐吓或暴力对待是绝对不可以接受。

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食环署发言人指，人员昨日下午在深水埗北河街街市附近一带巡查时，发现一名男子随地吐痰，遂拟向有关人士发出定额罚款通知书。其间，该名人士拒绝合作，并涉嫌袭击本署人员后逃离现场，人员遂报警求助。事件中一名食环署人员受轻伤，经治理后已出院，案件现正交由警方调查。

食环署称，前线人员在执行职务时受到侮辱、恐吓或暴力对待是绝对不可以接受，袭击公职人员是严重的违法行为，须负上法律责任，署方会继续依法行事，严厉打击违法行为。

根据《公众洁净及防止妨扰规例》（第132BK章）第8A条，任何人不得在街道或公众地方吐痰，或将痰吐到街道或公众地方。本署执法人员亦可根据《定额罚款（公众地方洁净及阻碍）条例》（第570章）向违反上述条例的人士发出3,000元定额罚款通知书。



