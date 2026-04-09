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海关连破两旅客贩毒案 检$47万摇头丸等毒品 两男女被捕

突发
更新时间：19:09 2026-04-09 HKT
发布时间：19:09 2026-04-09 HKT

香港海关昨日（8日）在香港国际机场侦破两宗旅客贩运毒品的案件，共检获约1公斤怀疑摇头丸，约600克怀疑液态冰毒以及5件怀疑另类吸烟产品，估计市值共约47万元，并拘捕1男1女。

首宗案件涉及一名昨日从老挝永珍经越南河内飞抵本港的48岁女旅客。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现约1公斤怀疑摇头丸，估计市值共约20万元，遂把她拘捕。她已被控以一项贩运危险药物罪，案件将于明日（10日）在西九龙裁判法院提堂。
　　 
第二宗案件涉及一名昨日从马来西亚梳邦飞抵本港的19岁男旅客。海关人员清关时，在其寄舱行李内发现共重约600克、估计市值约27万元的怀疑液态冰毒，以及在其随身袋中检获5件怀疑另类吸烟产品，遂把他拘捕。
　　　
海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

首宗案件中检获的怀疑摇头丸。政府新闻处图片
首宗案件中检获的怀疑摇头丸。政府新闻处图片
第二宗案件中检获的另类吸烟产品。政府新闻处图片
第二宗案件中检获的另类吸烟产品。政府新闻处图片
第二宗案件中检获的另类吸烟产品。政府新闻处图片
第二宗案件中检获的另类吸烟产品。政府新闻处图片

　　 

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