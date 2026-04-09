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有片│太子大南街两男打到瞓地 多人劝阻 网民: 个个都坐紧2蚊车 仲打乜鬼吖

突发
更新时间：16:35 2026-04-09 HKT
发布时间：16:35 2026-04-09 HKT

今日有网民上载一条短片，一班上年纪男女聚集在太子大南街14号一间火锅店对开街头，其中两男疑打架打到瞓地，其中一男及其身旁的女伴双双被推倒地上，旁边围住数名男女，场面混乱。其中一度倒的深灰衫男，首先起身，欲再有所行动，但被旁边一对男女劝阻。

片长约两分半钟，片段开初两名涉事男子均倒在地上，一人穿浅色衫，另一人穿深灰色衫。混乱间，浅衫男扯跌旁边女伴；深灰衫男不久起来，并欲继续进攻，但被一男一女推开，其中白衫男更「进取型」猛力推开深灰衫男，更一度推至挨在一部泊在路边白色车的车身。而灰衫男情绪激动，不断指手划脚，又欲多番冲前， 企图再攻击。其间白色车的男司机返回取车，没有理会他们争执，若无其事驾车离开。

两堆人分站街头。fb 车cam L（香港群组）
两堆人分站街头。fb 车cam L（香港群组）
片段尾声拍得只剩下一堆人。fb 车cam L（香港群组）
片段尾声拍得只剩下一堆人。fb 车cam L（香港群组）

而倒地浅衫男和女伴，由数名男女协助扶起身来。两男仍对峙及发出互骂声，片段最后拍到数人仍站在街头，但已不见浅衫男及女伴。

片段上载后，不少网民认为该批上年纪男女打斗极无谓，有人估计是饮酒累事，亦有人揶揄「好心啦！个个都坐紧2蚊车㗎嘞！仲打乜鬼吖!」

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