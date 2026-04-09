珍惜生命｜天悦邨33岁男子厕所毛巾自缢 母亲发现惜已气绝
更新时间：07:23 2026-04-09 HKT
发布时间：07:23 2026-04-09 HKT
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天水围天悦邨昨日（8日）傍晚发生自杀案。下午5时15分，悦富楼一单位内，一名33岁姓陈男住户，被母亲发现在厕所以毛巾上吊。
母亲见状大惊报警。消防员接报赶至将陈男解下，惟经医护人员检查后，证实他已当场气绝身亡，无需送院。警方封锁现场调查，并未在单位内检获遗书。死者轻生原因仍有待调查，案件列作「自杀」处理，稍后将安排验尸以确定死因。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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