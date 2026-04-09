珍惜生命｜天悦邨33岁男子厕所毛巾自缢　母亲发现惜已气绝

天水围天悦邨昨日（8日）傍晚发生自杀案。下午5时15分，悦富楼一单位内，一名33岁姓陈男住户，被母亲发现在厕所以毛巾上吊。

母亲见状大惊报警。消防员接报赶至将陈男解下，惟经医护人员检查后，证实他已当场气绝身亡，无需送院。警方封锁现场调查，并未在单位内检获遗书。死者轻生原因仍有待调查，案件列作「自杀」处理，稍后将安排验尸以确定死因。

自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk