珍惜生命｜大埔龙尾村南非男堕楼　送院抢救无效亡

大埔龙尾村发生堕楼命案。今日（9日）凌晨1时许，警方接获市民报案，指一名年约30余岁的男子，倒卧在龙尾村一间村屋对开，怀疑从高处堕下。

医护人员接报赶至现场，发现事主已陷入昏迷，随即将他送往大埔那打素医院进行抢救。惜事主伤势过重，最终证实不治。

警方封锁现场调查，并在场搜证以厘清事主身份及其堕楼原因。目前案件列作「堕楼」处理，稍后将安排验尸以确定死因。

据了解，男死者是南非裔人士，持本港身份证。

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