有片｜元朗公路「大霸王」切线撼中私家车 致两男女受伤不顾逃去

元朗公路昨晚（7日）发生一宗令人愤怒的肇事逃逸意外。一辆七人车在快线撞击一辆私家车后，再接连猛撞左右两边石壆，随后不顾而去。被撞私家车上的一对男女受伤送院。事主今日公开车CAM片段，强烈呼吁目击者提供线索，协助追缉该名失踪司机。

七人车「打波子」横跨三线撞壆 田螺车险及时收掣

根据事主公开的片段，事发于昨晚约10时32分。当时片主的私家车正沿元朗公路快线往洪水桥方向行驶。当驶至近丹桂村对开时，一辆丰田「大霸王」七人车从中线驶至，怀疑为了闪避前方另一辆切线车辆而突然向右猛扭軚，直接撞击片主的私家车。

七人车在撞击后并未停下，反而失控冲向右边石壆，随即「摆尾」反弹，如「打波子」般横跨全部三条行车线，猛烈撞向左边路壆，现场扬起大量沙尘。当时在慢线行驶的一辆田螺车幸及时收掣，才未有酿成更严重的连环相撞。

肇事后一度停下随即逃去 事主公开片段缉凶

令人侧目的是，涉事七人车在撞壆后曾短暂停下，正当外界以为司机会下车查看时，该车竟突然加速逃离现场。片主在社交平台发帖，希望有其他驾驶人士录到该七人车的逃走路线或车牌号码，直言：「希望有师兄录到佢点离开」。

两伤者颈膊不适送屯院 警方接手调查

警方表示，被撞私家车上的27岁姓邓男司机及25岁姓欧女乘客，分别出现膊头及颈部不适。两人神志清醒，随后由救护车送往屯门医院治理。

目前案件已交由元朗警区交通部意外调查队第2队接手跟进。警方正根据片段及现场线索，追缉涉事七人车司机，暂时未有人被捕。