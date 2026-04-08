元朗4名性感女簷篷顶来回 一个月内第二宗

元朗再有性感女子危站簷篷顶，今（8日）日社交平台Threads流传照片及帖文，指元朗一幢唐楼有4名女子突然走出一楼簷篷步行，个个穿着性感，引起途人瞩目，之后再折返原处，由一名男子带返楼宇内。

三名女子走上簷篷顶。Threads：Derek Yung Chi Wai

发帖网民以「元朗飞簷走壁」形容事件，指当时身处附近篮球场，目击该楼宇有多名女子先后走出簷篷，沿外墙位置行至另一边通道，其间亦有一名男子跟随。约十多分钟后，相关人士再由原路返回楼内。

从网上流传照片可见，部分女子身穿短裤或裙装，手持手袋，返回时则由一名揹斜袋男子带头。据了解，事发地点该楼宇位于教育路的兆丰楼，该处一楼一云集，不排除事件与警方扫黄有关。

其后由一名男子带回楼宇内。Threads：Derek Yung Chi Wai

上月12日，元朗亦曾有女子危站屋簷，险象环生。当日事发位置为元朗安宁路，当时一名持双程证女子，疑逃避警方扫黄，爬出保辉楼低层簷篷顶，街坊见状报警，警方到场时，女子报称听到警员拍门声，大惊之下爬窗逃走，警方最终将案件由有人在危险位置改为误会处理。

相关新闻：元朗黑裙女被困簷篷顶 网民：系咪捉奸？