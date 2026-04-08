Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

医管局外泄病人资料｜资讯科技界促加强监察 倡医管局加密所有资料

突发
更新时间：20:15 2026-04-08 HKT
发布时间：19:08 2026-04-08 HKT

医管局九龙东医院联网5.6万多名病人及逾千员工资料外泄，主要涉及联合医院，警方经调查后拘一名30岁男子，为外判系统维护承办商的系统开发员，涉嫌「不诚实使用电脑」。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨呼吁医管局须加强监察，例如所有资料都要加密、不准外判人员携带其他电子用品进入工程范围等。

相关报道：医管局外泄病人资料｜承办商30岁系统开发员被捕 涉不诚实使用电脑 警吁切勿下载转载

方保侨表示，事件涉及外判商有员工偷取系统内的原始档，违反了外判公司与医管局的保密协议。他呼吁医管局日后需加强监管，例如系统所有资料需要加密，避免让外判公司带走任何资料；系统升级前确保所有资料已经移除，才能让外判公司接入电脑；不准携带其他电子用品进入工程范围等等。

方保侨亦敦促医管局需要尽快通知所有受影响的病人，让他们知道资料外泄，必须提高警觉，避免骗徒利用外泄资料进行诈骗及其他犯罪行为。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
7小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
影视圈
8小时前
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
社会
5小时前
东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮
东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
影视圈
2小时前
02:00
宏福苑听证会︱宏泰消防水喉工声称水缸水掣由另一工人关闭 被大律师踢爆即改口：系我闩嘅
社会
8小时前
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
时事热话
3小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
1小时前
全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化
全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化
即时中国
6小时前