医管局外泄病人资料｜资讯科技界促加强监察 倡医管局加密所有资料

医管局九龙东医院联网5.6万多名病人及逾千员工资料外泄，主要涉及联合医院，警方经调查后拘一名30岁男子，为外判系统维护承办商的系统开发员，涉嫌「不诚实使用电脑」。香港资讯科技商会荣誉会长方保侨呼吁医管局须加强监察，例如所有资料都要加密、不准外判人员携带其他电子用品进入工程范围等。

相关报道：医管局外泄病人资料｜承办商30岁系统开发员被捕 涉不诚实使用电脑 警吁切勿下载转载

方保侨表示，事件涉及外判商有员工偷取系统内的原始档，违反了外判公司与医管局的保密协议。他呼吁医管局日后需加强监管，例如系统所有资料需要加密，避免让外判公司带走任何资料；系统升级前确保所有资料已经移除，才能让外判公司接入电脑；不准携带其他电子用品进入工程范围等等。

方保侨亦敦促医管局需要尽快通知所有受影响的病人，让他们知道资料外泄，必须提高警觉，避免骗徒利用外泄资料进行诈骗及其他犯罪行为。