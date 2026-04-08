医管局外泄病人资料｜据悉承办商男职员被捕 警方及医管局将见传媒 

警方网络安全及科技罪案调查科警司张巧仪、总督察李俊岷和医院管理局代表，于今日（4月8日）下午5时45分举行联合记者会，简介一宗病人资料于第三方平台泄漏事件的拘捕行动。据悉一名30多岁承办商男员工被捕，涉嫌「有犯罪或不诚实意图而取用电脑」。

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事件始于上周五（4月3日），医管局恒常监察系统当日凌晨2时许发现一宗怀疑未经授权将病人资料取走并于第三方平台泄漏的个案，随即于早上报警及通报个人资料私隐专员公署。事件涉及的5.6万多名病人来自九龙东医院联网，外泄资料包含病人姓名、性别、身分证号码、医院档案号码和手术内容等资料。

医管局早前向受影响病人致歉，并强调将采取一切可行措施，务求将对病人影响减至最低。资料图片

医管局早前强调，非常重视网络保安，于发现事件后已严正检视内部网络系统，确认系统运作安全正常，事件不涉及网络攻击等因素。医管局已即时暂停承办商的系统维护工作。

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医管局当时亦向受影响病人致歉，并表示将采取一切可行措施，务求将对病人影响减至最低。医管局已透过「HA Go」应用程式、邮寄及电话方式通知受影响病人，九龙东医院联网亦已设立热线5215 7326，供病人就事件查询，热线运作时间为星期一至日，早上9时至下午6时；病人亦可于非热线运作时间留言查询，职员会尽快回复。