油价｜骗徒冒充中石化声称有「充值优惠卡」 呃走车主50万元

警方过去一星期共接获逾200宗网购骗案，总损失超过1300万港元。其中，有骗徒看准近期近期油价飙升，趁机假冒中石化内部员工，以「汽油充值优惠卡」作饵，引受害人上当，有车主损失达50万元

警方在防骗专页「守网者」表示，这名车主近日收到自称「中石化内部员工」的陌生WhatsApp讯息，讹称可提供「汽油充值优惠卡」，诱骗受害人即时购买。由于受害人过往曾使用其他油公司的优惠卡，因而未有起疑。

警方在防骗专页「守网者」，呼吁驾驶者慎防有骗徒冒充中石化员工。

骗徒进一步讹称多买优惠卡可以提供更高折扣优惠，受害人一个半月内先后转账超过10次至多个不明的个人银行帐户。其后，受害人迟迟未收到实体汽油充值优惠卡，骗徒更要求他缴付「个人所得税」，受害人才惊觉受骗，最终损失逾50万港元。

警方呼吁市民，应透过官方渠道联系客户服务，切勿理会来历不明的陌生讯息；若优惠价过份便宜，或要求「短期内多次转账」，市民应小心考虑；切勿因对方自称「内部员工」而透露自己的敏感个人资料或保安密码；在付款前可使用「防骗视伏器」或「防骗视伏App」评估诈骗风险；如有任何怀疑，应立即终止交易。