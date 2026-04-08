珍惜生命｜田湾邨六旬妇家中上吊 丈夫揭发惜送院亡
更新时间：13:14 2026-04-08 HKT
发布时间：13:14 2026-04-08 HKT
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今日（8日）早上9时23分，田湾邨田丽楼一名61岁姓刘妇人在家中房间上吊，其丈夫发现大惊，连亡将妻子解下并报警。救援人员到场，刘妇昏迷被送往玛丽医院治理，惟经抢救后不治。
警方未有检获遗书，经初步调查，相信女事主受病患困扰，在房间内以颈巾上吊，其死因有待验尸确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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