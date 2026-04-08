跑马地九旬妇食鸡蛋鲠喉送院 4日第4宗

4日内再有长者进食鲠喉。今日（8日）早上8时41分，跑马地乐活道6号比华利山一名老妇进食鸡蛋时鲠喉。救援人员接报赶到现场，幸发现91岁姓马女事主清醒，于是将她送院治理。

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今次是4日内第4宗长者鲠喉事件，当中更有两人死亡。周日（5日）早上10时许筲箕湾工厂街7至9号一名88岁姓陈老翁，进食烧卖时鲠喉晕倒，他被送往东区医院抢救，惜延至翌日凌晨1时许不治。

周一（6日）中午12时许，77岁姓蔡婆婆在沙田新城市广场一间台式火锅店打边炉时鲠喉晕倒，她昏迷被送往沙田威尔斯亲王医院治理，其后不治。昨晚（7日）9时许，跑马地毓秀街18至20号毓秀大厦一名89岁姓魏老妇，进食鸡片时鲠喉。她陷入半昏迷，由救护车送往律敦治医院抢救。