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珍惜生命｜长沙湾丽阁邨男子堕楼 当场死亡

突发
更新时间：08:23 2026-04-08 HKT
发布时间：08:23 2026-04-08 HKT

今日（8日）早上约7时，警方接获报案，指长沙湾丽阁邨丽兰楼一名男子企图跳楼。救援人员赶到现场，惜男子已由高处堕下，当场死亡。现场消息称，事主全身赤裸，由梯间堕下。警员用帐篷遮蔽遗体，调查死者身份及事件原因。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

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