Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜长沙湾丽阁邨男子受湿疹困扰 堕楼死亡

突发
更新时间：08:23 2026-04-08 HKT
发布时间：08:23 2026-04-08 HKT

今日（8日）早上约7时，警方接获报案，指长沙湾丽阁邨丽兰楼一名男子危站12楼梯间一栏杆外，企图跳楼。救援人员赶到展开游说，惜男子拒绝返回安全地方，未几更由高处堕下，当场死亡。

现场消息称，事主全身赤裸。警员用帐篷遮蔽遗体，经调查后在场检获死者一个背囊，内有一封遗书，证实死者是57岁姓汤男子，相信因皮肤湿疹问题而寻死。其死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
6小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
02:00
宏福苑听证会︱宏泰消防水喉工声称水缸水掣由另一工人关闭 被大律师踢爆即改口：系我闩嘅
社会
6小时前
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
影视圈
6小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
23分钟前
东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮
东铁男女逃票「交足戏」断正 神同步「这表情」 网民怒吼：罚太轻！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
宏福苑听证会︱第二轮聆讯召开
宏福苑听证会︱同意「只要大火前曾检测 火警钟响会救返好多人」 消防承办商认有责︱持续更新
社会
2小时前
全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化
全红婵报警︱网暴不断饱受精神伤害 二沙体育中心：反对畸形饭圈文化
即时中国
5小时前
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
红磡新海滨正式开放！270度无遮挡视维港美景 附出入口位置/前往方法
好去处
2026-04-07 13:15 HKT
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
2026-04-07 09:00 HKT