珍惜生命｜长沙湾丽阁邨男子危站栏杆 堕楼死亡
更新时间：08:23 2026-04-08 HKT
发布时间：08:23 2026-04-08 HKT
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今日（8日）早上约7时，警方接获报案，指长沙湾丽阁邨丽兰楼一名男子危站在梯间一栏杆外，企图跳楼。救援人员赶到展开游说，惜男子拒绝返回安全地方，未几更由高处堕下，当场死亡。
现场消息称，事主全身赤裸。警员用帐篷遮蔽遗体，经调查后检获遗书，证实死者是57岁姓汤男子，相信他因健康问题寻死。其死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
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