珍惜生命｜长沙湾丽阁邨男子危站栏杆 堕楼死亡

今日（8日）早上约7时，警方接获报案，指长沙湾丽阁邨丽兰楼一名男子危站在梯间一栏杆外，企图跳楼。救援人员赶到展开游说，惜男子拒绝返回安全地方，未几更由高处堕下，当场死亡。

现场消息称，事主全身赤裸。警员用帐篷遮蔽遗体，经调查后检获遗书，证实死者是57岁姓汤男子，相信他因健康问题寻死。其死因有待验尸后确定。

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