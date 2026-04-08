东区走廊送菜重货疑切线 的士挨撞失控撼壆酿4伤

港岛东区走廊今日（8日）凌晨发生交通意外。凌晨近2时，一辆载客的士沿东区走廊东行二线行驶，至北角消防局对开时，怀疑遭一辆运载蔬菜水果的重型货车切线碰撞。的士挨撞后失控冲向路边石壆，车上4人受伤送院。

菜车疑三线切入二线 的士挨撞失控失灵

据了解，涉事的士当时正从机场接载两名女子及一名男子，准备前往柴湾环翠邨。当的士驶至北角消防局对开位置时，一辆行驶于三线的重型货车怀疑突然向左切入二线，右侧车身猛烈撞击的士。

受碰撞冲击力的影响，的士随即失控向左横冲，最终撞向左边路壆始停下。意外中，的士车身及石壆均有损毁，现场交通一度受阻。

两女一男乘客与运将清醒送院 警方调查原因

救援人员接报到场，发现的士男司机及车内3名男女乘客均受轻伤，幸各人神志清醒。救护员在现场进行初步治理后，由救护车分批将4名伤者送往东区医院接受进一步检查。

重型货车男司机则在意外中无恙，留在现场配合调查。警员随后安排拖车将两部受损车辆拖走，正进一步调查是否有人因切线不当或疲劳驾驶酿成车祸。