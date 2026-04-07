Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

复活清明长假｜警方西九龙打击交通违规 拘3男分涉危驾酒驾 勾走逾20部改装车

突发
更新时间：23:26 2026-04-07 HKT
发布时间：23:26 2026-04-07 HKT

西九龙总区交通部执行及管制组人员复活节假期 （4月3日至4月7日）在区内针对性执法，打击包括「酒后驾驶」、「非法赛车」、「超速驾驶」及「非法改装」等罪行，共拘捕3名本地男子（34至43岁），分别涉嫌「危险驾驶」及「酒后驾驶」被捕。人员亦发现一名44岁本地男子为被通缉人士。

警方利用隐型战车在区内，例如中九龙绕道、大埔道、龙翔道、呈祥道、西九龙公路及西九龙走廊等主要路段及快速公路巡逻，以重点打击非法赛车及超速驾驶等相关罪行。人员亦于西九龙区内多个地点设置数码雷达侦测（俗称影快相），共侦察到40辆车辆涉及超速行驶，警方稍后将会向有关司机发出传票。

行动中，警方共发现17辆私家车及5辆电单车怀疑被非法改装或其车身构造涉嫌违反《道路交通(车辆构造及保养)规例》。经初步检验后，有关车辆怀疑涉及的改装包括：改装「死气喉」、车辆定风翼突出车身、改装軚盘及挡风玻璃破裂等。有关车辆已被扣留在九龙湾车辆扣留及检验中心内，等待被进一步检验。另外，人员向10部车辆发出欠妥车辆报告。

警方会继续打击非法赛车、非法改装车辆及其他交通违例事项，警方呼吁驾驶人士，切勿以身试法。警方期望透过严厉交通执法措施以确保道路畅通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意识。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
酒楼结业潮2026｜4个月内至少执14间酒楼 40年老字号失守/转卖两餸饭不果 这一连锁品牌成重灾区...
饮食
15小时前
伊朗卡拉季桥梁被炸毁。 美联社
伊朗局势｜美军袭击哈尔克岛军事目标 特朗普称「今晚将有整个文明灭亡」
即时国际
2小时前
伊朗局势｜特朗普豪言「消灭一个文明」 伊朗关闭与美所有外交和间接沟通渠道︱持续更新
01:16
伊朗局势｜特朗普豪言「消灭一个文明」 伊朗关闭与美所有外交和间接沟通渠道︱持续更新
即时国际
54分钟前
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
的士电子支付陷阱？司机「1招」港女硬食双重收费 收齐头再赚几毫 运输署：已主动要求营运商尽快跟进｜Juicy叮
时事热话
7小时前
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
千里报恩︱湖南女财困向江苏男笔友借¥1200应急 30年后欲还¥2万遭婉拒
即时中国
16小时前
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「坟场老鼠」 大婶自备环保袋专偷一样嘢 醒目清洁姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
时事热话
14小时前
前TVB「富贵人妻」陈诗欣儿子急入院  两部位出事持续发烧  嫁马主住半山怀孕历尽艰辛
前TVB「富贵人妻」陈诗欣儿子急入院  两部位出事持续发烧  嫁马主住半山怀孕历尽艰辛
影视圈
7小时前
李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声
李泳汉被揭「双面人」遭旧邻居爆装CCTV扰民侵私瘾 无视邻居非语言障碍：单位常传激烈争吵声
影视圈
11小时前
陈炜认曾听公司「中央管辖」社交网：为大数据争取宣传效益 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪郭柏妍游嘉欣坚拒相让
陈炜认曾听公司「中央管辖」社交网：为大数据争取宣传效益 《东周刊》独家爆张振朗戴祖仪郭柏妍游嘉欣坚拒相让
影视圈
6小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT