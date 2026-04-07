秀茂坪11岁男童挨巴士撞 四肢擦伤送院 九巴：已暂停车长驾驶职务

今日（7日）下午1时许，一辆九巴沿顺安道往秀茂坪方向行驶，至顺天邨天韵楼对开时，撞倒一名正在过马路的11岁男童，车长立即落车查看并报警。男童四肢擦伤，清醒由救护车送往伊利沙伯医院治理，警方正调查事件。

九巴回复《星岛头条》查询时表示，今日下午约1时40分， 九巴一辆路线26M巴士驶至顺安道近天韵楼对开，与一名小童发生交通事故。 九巴对伤者表示慰问，已暂停涉事车长的驾驶职务，会调查事故原因。

一名11岁男童遭九巴撞倒。fb「突发马路车cam大全」Edwin Ying Fai图片

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