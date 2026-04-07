车cam直击│吐露港公路P牌私家车逆线掉头横越3线 警票控70岁男司机涉危驾

近日有网民上载一段车Cam片段，一辆P牌私家车在吐露港公路（往沙田及九龙方向）在慢线近路肩位，逆线行驶再180度掉头，并横越至快线，驶到片主车辆前方 ，两车距离极近险酿意外。警方今日表示，新界北总区交通调查组透过网络巡逻，发现有关事件，主动介入调查及追查涉事司机。经深入调查后，人员于今日（7日）以传票方式控告一名70岁姓刘本地男子，涉嫌「危险驾驶」。

事实上，有关片段引起网民热议，有网民直斥涉事P牌私家车妄顾道路安全，「唔单止喺高速上调头，仲要埋快线，又cut 线又唔打灯唔睇车，三种罪，分开举报佢可以钉P」、「掉头都算，慢速入埋快线，严重影响驾驶者道路上既安全， 一定要做」。「哗！呢个直头痴Ｘ线，吐露港掉头一野（嘢）过三线，P牌行快线，过线无打灯，到底10秒内犯左（咗）几多条罪？」、「（马路）炸弹必须尽快移除」。

警方指留意到网上流传一段短片，片段中显示一辆挂有暂准驾驶执照的私家车，沿吐露港公路往九龙方向的路肩逆线行驶，随即掉头至左三线行车，随后再切至左四线「快线」行驶。

新界北总区交通调查组透过网络巡逻发现事件，并主动介入调查及追查涉事司机。经深入调查后，人员于今日（7日）以传票方式控告一名70岁姓刘本地男子，涉嫌「危险驾驶」。

警方呼吁，驾驶其间，应多留意路牌指示及最好规划行程，以免发生意外。「危险驾驶」是严重的交通罪行，任何人在道路上危险驾驶汽车，即属犯罪。最高可被判处罚款二万五千元及监禁三年，市民切勿以身试法。

此外，根据374Q章<<道路交通(快速公路)规例>>，暂准驾驶执照司机在设有三条或以上行车线的靠左驶快速公路下，除非另有规定，否则不得使用该快速公路的最右线(快线)。