元朗试业网吧遭收陀地淋红油 警拘3男涉刑毁刑恐

元朗合益路36号一间试业中的网吧上周六(4日)晚被人淋红油，职员报警求助，元朗警区反三合会行动组第一队接手调查案件后，探员昨晚（6日）及今日（7日）凌晨，分别于元朗区、天水围区及屯门区拘捕三名本地男子，年龄介乎21至38岁，涉嫌刑事恐吓及刑事毁坏。所有被捕人现正被扣留调查。警方经初步调查，发现网吧铺负责人曾于3月31日遭数名男子「收陀地」刑事恐吓，相信与案有关。警方呼吁任何人如目睹案件发生或有任何资料提供，请致电3661 4650与调查人员联络。

近日网上流传一条该案件的片段，可见多名戴口罩男子，于3月31日下午3时许闯入一间网吧。一名怀疑网吧职员与其接触，这批蒙面汉见状随即问「你系咪老细，你老细喺唔喺度」，职员否认后蒙面汉随即叫职员致电老板，职员没有就范，质问对方为何要找负责人。

其中一名蒙面汉见职员没有合作，恼羞成怒并大声威吓「我叫你打电话畀你老细」，然而职员依然企硬，反叫对方「你自己打」，并指四周都有镜头拍摄他们的行为。最后，职员表示打999报警，一众蒙面汉便悻悻然离开。