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大榄涌行山失踪｜七旬翁获救一刻曝光 全身满布沙石 身旁遗保健品、焖烧杯

突发
更新时间：20:45 2026-04-06 HKT
发布时间：19:20 2026-04-06 HKT

79岁内地老翁何成安上周六（4日）与妻子到屯门麦理浩径第10段行山，疑遇恶劣天气而走失，下落不明，搜救人员两日来登山搜索，又将搜索范围扩至大棠，至今日（6日）下午终传来好消息。人员在关帝庙附近寻获何翁，当时他仍然清醒，对答如流，其后由直升机送往屯门医院治理。3名亲友其后亦抵达医院了解。

据了解，搜救人员今日在一个杂草丛生的小斜坡发现何翁，当时他神志清醒，仍能对答，但未能交代过程。他获救时身上满布沙石，没有穿鞋子，搜救人员随即将他抬上担架，之后再替他披上锡纸保暖。另外，人员在他的身旁发现大量个人物品，包括一个黑色侧孭袋、两件女性外套、焖烧杯、口罩、近200元的现金、一只鞋、一条锁匙、保健品等。

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消息称，失踪的何翁与76岁姓魏妻子是内地人，今年1月19日两夫妇持中国护照来港，获批短暂逗留3个月，其间居于48岁儿子的屯门寓所。上周六早上8时许，何翁与妻子由何福堂青山公路段开始，前往麦理浩径第10段行山，并预计于早上9时30分到达山顶。

由于何翁感疲倦，所以他到凉亭休息，而其妻则前往看风景，稍后再会合丈夫。讵料其间突然下起大雨，何妻等到下午约2时，打算回到凉亭会合丈夫，但她因迷路，至同日下午4时才回到凉亭，却已不见丈夫。何妻于是先自行回家，发现丈夫未有归家，于是告知儿子报案。

救援人员两日来登山搜索未有发现，惟昨日人员在千岛满发现何翁的鞋，遂将搜索范围扩至大棠一带，今日更重点搜索佛祖庙、千岛湖及清景台。至今日下午终传来好消息，人员在关帝庙附近寻获何翁。

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