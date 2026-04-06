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大榄涌行山失踪｜救援人员大棠集合 续登山搜救7旬翁

突发
更新时间：09:46 2026-04-06 HKT
发布时间：09:46 2026-04-06 HKT

79岁老翁何成安上周六（4日）偕妻子到屯门麦理浩径第10段行山，其间两人遇天气骤变落暴雨并失散。何翁不知所终，至傍晚儿子报案求助，至今他失踪三日两夜。救援人员两日来登山搜索未有发现，今早（6日）继续在大棠集合上山搜救。据知，搜救队今日重点搜索关帝庙、佛祖庙、千岛湖及清景台一带范围。

过去两日救援队伍由屯门行至田夫仔、大榄涌一带搜索，均未有发现失踪老翁。至昨日（5日）下午，人员在千岛湖附近一关帝庙发现老翁的一只鞋，遂将搜索范围扩大至元朗大棠附近范围。民安队攀山拯救队亦上山搜救。 

消息称，失踪的何翁与76岁姓魏妻子是内地人，今年1月19日两夫妇持中国护照来港，获批短暂逗留3个月，其间居于48岁儿子的屯门寓所。4日早上8时许，何翁与妻子由何福堂青山公路段开始，前往麦理浩径第10段行山，并预计于早上9时30分到达山顶。由于何翁感疲倦，所以他到凉亭休息，而其妻则前往看风景，稍后再会合丈夫。

讵料其间突然下起大雨，何妻等到下午约2时，打算回到凉亭会合丈夫，但她因迷路，至同日下午4时才回到凉亭，却已不见丈夫。何妻于是先自行回家，发现丈夫未有归家，于是告知儿子报案。

警方指失踪老翁何成安身高约1.6米，体重约60公斤，中等身材，圆面型，黄皮肤及蓄短白发。他最后露面时身穿蓝色格仔长袖恤衫、黑色长裤及深蓝色鞋，携有一个黑色斜揹袋。警方呼吁任何人如有何成安的消息或曾见过他，可致电36613113或62735787，或电邮至[email protected]与新界北总区失踪人口调查组，或与任何一间警署联络。

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